Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой. Теперь материал называется "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
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Пушков назвал расистской статью Bloomberg о смерти русских от COVID-19

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Bloomberg изменило название материала о смертности от коронавируса в России

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РИА Новости16:24

Bloomberg изменил название статьи о смертности от COVID-19 в РФ

News.ru15:58

Bloomberg снова изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в России

Коммерсантъ18:17
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Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
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Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
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Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

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Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
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Общество

Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах

Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
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Ростом числа разводов на фоне увеличения рождаемости моет обернуться пандемия коронавируса.
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Обама обвинил руководство США в безрассудстве

Бывший президент США Барак Обама обвинил руководство США в безрассудстве в ходе речи перед выпускниками школ, трансляция которой была на YouTube-канале Yahoo Finance.
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
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Общество

В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса

Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
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Футбол

РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
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Политика

Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета 19:31
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Политика

Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова.
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Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России

Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев.
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
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Наташа Королёва вспомнила, как Пугачёва ревновала Николаева к ней

Певица Наташа Королёва рассказала, что Алла Пугачёва негативно к ней отнеслась, когда первый раз увидела.
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ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
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В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Кино

Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью

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Здоровье

12 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

14 мая в Амурской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, пять - в Шимановске, по одному - в Тынде, Белогорске, Свободном и Прогрессе.
Телепорт 14 мая в 03:12
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REGNUM вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк

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В Европарламенте сообщили о масштабной утечке данных

Информация о более чем тысяче сотрудников и членов Европарламента попала в открытый доступ, сообщает Politico.
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Код доступа: Юлия Латынина

В больницах российских сгорело два аппарата ИВЛ «Авента-М» вместе с больными.
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Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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