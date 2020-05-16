Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой. Теперь материал называется "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
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Подробнее о событии

Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий

Российская газета18:29

Bloomberg снова изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в России

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Bloomberg изменил название статьи о смертности от COVID-19 в РФ

News.ru15:58

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

РИА Новости16:24

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Известия16:23

Bloomberg изменило название материала о смертности от коронавируса в России

Газета.Ru16:49

Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России

РБК15:23
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В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»

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Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье

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Политика

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
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Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

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В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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