Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой. Теперь материал называется "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

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