Коронавирус
РИА НовостиBloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой. Теперь материал называется "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
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Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям
Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН 11:01
Политика
Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 16:39
Общество
Эксперимент показал скорость распространения коронавируса
Специалисты провели эксперимент, который показал скорость распространения коронавируса в общественных местах.
Телеканал 360° 14 мая в 13:54
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение России и США
Sport24.ru вчера в 04:05
Общество
В России появились автокинотеатры
News.ru 11:16
Технологии
Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy
Сеть Facebook сообщила, что приобрела за 400 миллионов долларов сервис хранения анимированных изображений Giphy, в просторечии - "гифок".
Московский Комсомолец вчера в 11:24
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Шоу-бизнес
Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами
Продюсер Максим Фадеев по видеосвязи в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале заявил, что больше не работает с артистами.
Газета.Ru 01:14
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
Происшествия
Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам
Прокуроры во Владимирской области добились перерасчета размера выплат медикам за работу с зараженными коронавирусом, сообщила прокуратура региона в субботу.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда 16:57
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews вчера в 01:45
Армия и оружие
Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО
ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Общество
В Канаде начались клинические испытания вакцины от коронавируса
В Канаде разрешили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
Взгляд.ру 14:45
Происшествия
Адвокат оценила законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили граждан.
Известия 14 мая в 05:39
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Преуспевающий предприниматель и музыкант Эмин Агаларов официально сообщил, что разводится со второй женой, красавицей Аленой.
Bimru.ru 14 мая в 02:28
Политика
Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 18:48
Общество
Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ 07:31
Политика
Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор
Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ 12:49
Здоровье
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Игры
Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии
Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.
Megaobzor.com вчера в 10:53
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
Общество
Италия намерена снять ограничения на поездки в пределах ЕС с 3 июня
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует снять ограничения на въезд в страну и выезд из неё с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза.
RT на русском 13:16
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 16:08
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33