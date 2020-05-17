Коронавирус

ИзвестияИзвестияBloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа. Материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», что вызвало возмущение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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Пушков видит признаки расизма в заголовке Bloomberg. «Так могли бы сказать в гитлеровской Германии»

URA.Ru01:48

Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России

РБКвчера в 15:23

Захарова: Bloomberg осознал, что заголовок статьи о России жуткий

Российская газетавчера в 18:29

Агентство Bloomberg переименовало статью о коронавирусе в России после скандала

Московский Комсомолецвчера в 17:25

Bloomberg изменил название статьи о смертности от COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 16:24

Bloomberg изменил название статьи о смертности от COVID-19 в РФ

News.ruвчера в 15:58

Пушков назвал расистской статью Bloomberg о смерти русских от COVID-19

Известиявчера в 19:54
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Политика

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru вчера в 16:41
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,3K
Футбол

Карпов: «У „Урала“ не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»

Команда не может выдать футболистам зарплату за май.
Бомбардир.ру вчера в 18:37
Политика

Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru вчера в 11:15
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
2,4K
Общество

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС вчера в 01:26
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Культура

В Сети появилось видео со съемок сериала «Сваты»

Очень редкая видеозапись со съемок 7 сезона всеми любимого сериала «Сваты» появилась в фанатском Instagram-аккаунте.
Live24 вчера в 08:19
Происшествия

В Ленинском округе Омска полиция заблокировала целое общежитие

В Ленинском округе Омска на окраине города полиция заблокировала дом №3 на улице 11-я Чередовая.
Байкал24 вчера в 18:31
29
Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости вчера в 16:52
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Общество

В Красноярском крае в вахтовом поселке развернули полевой госпиталь

В Северо-Енисейском районе Красноярского края на Олимпиадинском месторождении развернули полевой госпиталь на лечения заразившихся коронавирусом, - сообщили в региональном правительстве.
АиФ Красноярск вчера в 07:31
9
Общество

Собянин: тест на антитела к коронавирусу через 2-3 недели смогут сдать все желающие

Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
ТАСС 01:29
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Гаджеты

Huawei готовится к большому запуску в России

Компания Huawei начала готовить общественность к следующему запуску продукции в России.
iXBT.com 00:53
1
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
1,3K
Единоборства

Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC

Финальная встреча турнира UFC Fight Night 172 прошла в Джексонвилле штат Флорида, США.
REGNUM 00:59
Общество

СК РФ проверяет сведения о невыплате надбавок медикам в регионах

Руководители следственных подразделений СК РФ в регионах продолжают проверки данных о невыплатах компенсаций медикам, работающим с больными коронавирусом.
МИР 24 вчера в 11:15
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Финансы

Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 15 мая в 06:40
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Происшествия

Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
РИА Новости вчера в 11:55
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Политика

ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ планировали провести 22 апреля.
REGNUM вчера в 23:34
615
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
3
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 15 мая в 01:21
2,6K
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
40
Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru вчера в 03:51
1,1K
Кино

Скончался американский актер Фред Уиллард

Газета.Ru вчера в 23:09
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
2,8K
Космос

Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Взгляд.ру 14 мая в 07:52
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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