Коронавирус

ИзвестияИзвестияBloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа. Материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», что вызвало возмущение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Читать в источнике
Комментировать317

Подробнее о событии

Пушков назвал расистской статью Bloomberg о смерти русских от COVID-19

Известия19:54

Bloomberg изменил название статьи о смертности от COVID-19 в РФ

News.ru15:58

Bloomberg изменил заголовок статьи о РФ. Решил не узнавать, почему COVID «не убил больше русских»

URA.Ru17:29

Bloomberg изменило название материала о смертности от коронавируса в России

Газета.Ru16:49

Bloomberg изменил заголовок статьи о COVID-19 в России

РИА Новости16:24

Bloomberg снова изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в России

Коммерсантъ18:17

Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России

РБК15:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Гаджеты

Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты

Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform 04:36
14
Авто

Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Роспатента опубликовали одобрение типа транспортного средства на внедорожник Niva, у которого в графе «марка» теперь обновленное имя - Lada.
SpeedMe 14 мая в 09:53
177
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
900
Авто

Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления

Седан Dacia Logan нового поколения получит гибридную силовую установку E-Tech.
Тарантас Ньюс 13:04
4
Игры

Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах

Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня 14 мая в 05:54
49
Единоборства

Ядун победил Веру UFC Fight Night 172

Вера проиграл шестой бой из 22. В главном бою UFC Fight Night 172 встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.
Sport24.ru 21:40
Армия и оружие

Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все испытания

В ВС РФ испытали универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, которая обладает довольно большим функционалом осуществляемых работ.
Car.ru 03:22
7
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
776
Авто

В России начались продажи новой «Газели NN»

Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Известия 14 мая в 09:45
137
Авто

В Сети опубликовали первые изображения кросс-купе Volkswagen Tiguan X

В интернете появились изображения кросс-купе версии Tiguan X автобренда Volkswagen.
Car.ru вчера в 12:23
Авто

УАЗ модернизировал систему контроля качества

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2018 году УАЗ ввел в эксплуатацию новую систему управления качеством SOK 2.0.
Автоновости дня 14:35
1
Энергетика

В России появится новый нефтегазовый регион

Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета 00:00
4
Авто

Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks

Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks.
Picsnews.net 14 мая в 02:10
5
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
173
Авто

Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей

На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 09:15
14
Здоровье

Более 50 медиков в Чечне болеют коронавирусом

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что более 50 медицинских работников в республике болеют COVID-19.
RT на русском 17:07
6
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
5,4K
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
5,2K
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
382
Космос

Россия разработает новую программу изучения Венеры

Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 14 мая в 20:00
6
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
168
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям в Белом море

Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
News.ru 08:38
7
Здоровье

За сутки 38 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Второй день подряд прирост зараженных коронавирусом в Алтайском крае составляет 38 человек. Об этом в субботу, 16 мая сообщил оперштаб.
Kursk.com 04:55
238
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
816
Общество

Путин озвучил новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с новым коронавирусом в стране.
Экономика сегодня вчера в 18:40
12
Политика

Спикер Рады назвал условия для возвращения Крыма Украине

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Киеву нельзя снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса.
Московский Комсомолец 14:22
3
Авто

В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс вчера в 21:56
708
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
885
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
2,6K
Футбол

Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»

Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
ProstoProSport 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное