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Bloomberg: канцлер Германии Олаф Шольц предложил России признать, что сила в правде

России пора признать, что "сила в правде, а не наоборот", заявил
 канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме.
ПРАЙМ
Канцлер призвал Москву осознать, что "выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации".
РИА Новости
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной.
РИА Новости
Источники агентства утверждают, что в американской администрации сомневаются в готовности Берлина пойти на наиболее жесткие санкции в отношении России.
РБК

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