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Bloomberg: кризис промышленности ФРГ на фоне дефицита газа угрожает социальным взрывом

Германия рискует столкнуться с тяжелым социальным кризисом из-за нехватки российского газа.
Экономика сегодня
Как сообщает Bloomberg, цены на топливо за два месяца выросли более чем в два раза.
Бизнес журнал
В издании считают, что производители автозапчастей, химикатов и стали из Германии всеми силами пытаются бороться со стоимостью электроэнергии.
РЕН ТВ
Bloomberg также обратило внимание на то, что раньше Берлин полагался на российский газ для снабжения своих электростанций и заводов.
Lenta.ru

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