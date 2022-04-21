На фоне событий на Украине британо-голландская компания заявила о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом", включая 27,5% СПГ-проекта "Сахалин-2", 50% в Salym Petroleum Development и СП с "Газпром нефтью" "Гыдан энерджи".
В связи с введением новых антироссийских санкций Москва внесла в стоп-лист еще 29 граждан США, в том числе вице-президента Камалу Харрис и главу Meta (запрещенная в РФ экстремистская организация) Марка Цукерберга.
В Подмосковье полицейские задержали 28-летнего жителя Костромской области, придерживающегося нацистской идеологии, за поджог служебного автомобиля МВД с символами поддержки спецоперации Вооруженных сил России на Украине.