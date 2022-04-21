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Bloomberg: крупнейшие нефтяные компании Китая хотят выкупить долю Shell в «Сахалине-2»

Китайские энергетические компании CNOOC, CNPC и Sinopec Group хотят купить долю Shell в российском проекте «Сахалин-2».
Lenta.ru
Переговоры включают возможную продажу доли одной из китайских компаний, двум или консорциуму всех трех.
Интерфакс
На фоне событий на Украине британо-голландская компания заявила о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом", включая 27,5% СПГ-проекта "Сахалин-2", 50% в Salym Petroleum Development и СП с "Газпром нефтью" "Гыдан энерджи".
Интерфакс
Также Shell сообщила, что начала отзыв откомандированных в российские совместные предприятия сотрудников.
Интерфакс

Подробнее о событии

Bloomberg: крупнейшие нефтяные компании Китая хотят выкупить долю Shell в «Сахалине-2»
Коммерсантъ08:02
Bloomberg: Крупнейшие нефтяные компании Китая хотят купить долю Shell в проекте «Сахалин-2»
Комсомольская правда09:44
Bloomberg: CNOOC, CNPC и Sinopec Group хотят купить долю Shell в проекте «Сахалин-2»
Lenta.ru08:49
Bloomberg: энергетические компании Китая могут выкупить долю Shell в проекте «Сахалин-2»
ТАСС10:24
Компании Китая могут выкупить долю Shell в «Сахалине-2»
Нефтегазовая вертикаль08:01
Китайские нефтегазовые компании ведут переговоры с Shell о покупке ее доли
ПРАЙМ07:21
Bloomberg сообщил, что Shell обсуждает с компаниями КНР судьбу своей доли в «Сахалине-2»
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