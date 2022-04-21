На фоне событий на Украине британо-голландская компания заявила о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом", включая 27,5% СПГ-проекта "Сахалин-2", 50% в Salym Petroleum Development и СП с " Газпром нефтью " "Гыдан энерджи".