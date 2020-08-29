Экономика
ТАССBloomberg: курс доллара может снизиться до 70 рублей
Курс российского рубля по отношению к доллару США может снизиться примерно на 6% и достичь отметки 70 рублей. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на мнение западных экспертов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 20:22, Ашберн
Космос
Найдена первая луна за пределами Солнечной системы
Evo-rus.com 07:45
Здоровье
Сомнолог объяснила, нужно ли бояться судорог во сне
Руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, когда короткие судороги во сне или непосредственно перед сном могут указывать на болезнь, а когда это — безобидное свойство организма.
Невские Новости 20:12
Космос
Вода могла попасть на Землю в «разобранном» виде
TV BRICS 28 августа в 07:49
Экономика
Россияне стали меньше тратить на алкоголь
Россияне стали меньше тратить на алкоголь — средний чек на покупки в алкомаркетах с января по август текущего года составил 447 рублей.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус
Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новости 10:40
Происшествия
Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова
По факту избиения блогера Егора Жукова в Москве проводится проверка. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления МВД России.
RT на русском 19:27
Армия и оружие
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
RT на русском 09:26
Общество
Часть пенсионеров в России получит по 5 тысяч рублей в октябре
По мнению представителя Совфеда, выплата пенсионерам суммы в несколько сотен рублей не сможет оказать им необходимой поддержки.
Evo-rus.com 05:35
Здоровье
Россиянам назвали различия коронавируса и гриппа
Чем раньше выявлена инфекция, тем больше шансов на излечение и минимизацию последствий болезни.
Уфимские Заметки 12:55
Общество
Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске
RT на русском 12:42
Игры
Sony продолжит выпускать эксклюзивы для консолей на ПК
Согласно корпоративному отчету компании Sony за 2020 год, выпуск игр на ПК продолжится.
RuNews24.ru 11:42
Футбол
В «Локомотиве» подтвердили интерес к нападающему «Сельты»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил интерес московского клуба к испанскому нападающему «Сельты» Санти Мине.
RT на русском 18:00
Общество
Россиян предупредили о предстоящей суровой зиме
Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова предупредила россиян, что предстоящая зима будет холодной и суровой.
Lenta.ru 19:16
Здоровье
Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 20:16
ЖКХ
Сегодня горячую воду отключают в Северо-Западном районе Благовещенска
С 08:00 понедельника, 31 августа, воду отключат от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционная и ул. Октябрьская.
АСН24 20:07
Авто
Kia Rio X-Line стал самым популярным хэтчбеком в России в 2020 году
Оказалось, что самым продаваемым хэтчбеком на российском рынке является KIA Rio X-line, который разошелся тиражом в количестве 23,1 тыс. единиц, что превышает результат 2019 года на 12%.
Tvoe-avto.com 08:24
Политика
Нацразведка США считает Китай большей угрозой, чем Россию
Как заявил Рэтклифф в эфире телеканала Fox News, члены Конгресса создают у американцев ложное впечатление, что для Америки Россия опаснее Китая.
Вести.Ru 12:54
Политика
Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости 18:59
Происшествия
Воздушный змей утащил запутавшуюся в тросах девочку
Воздушный змей утащил трехлетнюю девочку на фестивале в Тайване, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 13:46
Политика
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС.
РБК 10:48
Происшествия
Полиция Парижа остановила Депардье за пьяную езду
Парижская полиция составила протокол на известного французского актера Жерара Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Вести.Ru 14:43
Кино
Умерла актриса из «Терминатора-2»
Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru 19:20
Политика
В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями
Минск, 30 августа 2020, 23:11 — REGNUM В Белоруссии военнослужащие в последние недели находили тайники с прутами и кольями, которые были заранее заготовлены участниками протестов.
REGNUM 16:11
Политика
Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве
В воскресенье, 30 августа, состоялся телефонный разговор между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
RT на русском 10:12
Шоу-бизнес
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor 28 августа в 12:51
Футбол
Судью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футбола
Казарцев назначил неправильное пенальти, а Еськов не отменил его вовремя. В результате оба арбитра попали под следствие.
Evo-rus.com 01:52
Технологии
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink
Глава SpaceX также показал имплант 2-го поколения, который отличается компактными размерами.
Evo-rus.com 10:50
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:00
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему нагревается смартфон
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин сказал, что существует ряд популярных причин, из-за которых смартфон может нагреваться, передает агентство "Прайм".
Газета.Ru 19:35