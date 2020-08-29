Экономика

ТАССТАССBloomberg: курс доллара может снизиться до 70 рублей

Курс российского рубля по отношению к доллару США может снизиться примерно на 6% и достичь отметки 70 рублей. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на мнение западных экспертов.
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