Газета.RuBloomberg: курс лиры обвалился из-за решения ЦБ Турции о понижении ставки на 13%Турецкая лира резко ослабла к доллару после решения Центробанка Турции о снижении ставки до 13%.Газета.RuДо оглашения решения регулятора доллар стоил примерно 17,96 лиры.ПРАЙМЦентробанк Турции в этом году держал ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, а сейчас достигает 18 лир.РИА НовостиИнфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в июле до 79,6%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНИА Красная ВеснаКомсомольская правдаLife.ruRT на русскомМосковский Комсомолец ТурцияПодробнее о событииЦБ Турции снизил ключевую ставку до 13%Коммерсантъ09:24Центробанк Турции снизил учетную ставку до 13 %Московский Комсомолец Турция08:58Турецкая лира дешевеет к доллару после решения Центробанка снизить ставкуПРАЙМ07:40Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую ставку до 13%Интерфакс08:14Центробанк Турции снизил учетную ставку до 13%ТАСС07:22Центробанк Турции понизил учетную ставкуИА Красная Весна08:00Bloomberg: турецкая лира ослабла после решения ЦБ Турции понизить ставкуLenta.ru08:24Показать ещёОценить23Поделиться