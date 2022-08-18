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Bloomberg: курс лиры обвалился из-за решения ЦБ Турции о понижении ставки на 13%

Турецкая лира резко ослабла к доллару после решения Центробанка Турции о снижении ставки до 13%.
Газета.Ru
До оглашения решения регулятора доллар стоил примерно 17,96 лиры.
ПРАЙМ
Центробанк Турции в этом году держал ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, а сейчас достигает 18 лир.
РИА Новости
Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в июле до 79,6%.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 13%
Коммерсантъ09:24
Центробанк Турции снизил учетную ставку до 13 %
Московский Комсомолец Турция08:58
Турецкая лира дешевеет к доллару после решения Центробанка снизить ставку
ПРАЙМ07:40
Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую ставку до 13%
Интерфакс08:14
Центробанк Турции снизил учетную ставку до 13%
ТАСС07:22
Центробанк Турции понизил учетную ставку
ИА Красная Весна08:00
Bloomberg: турецкая лира ослабла после решения ЦБ Турции понизить ставку
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