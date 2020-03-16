Аналитики считают, что если индекс S&P 500 упадет на 32%, то рубль ослабнет к американскому доллару на 30%. Это может произойти на фоне распространения коронавируса.

Bloomberg: курс рубля упадет к доллару еще на 30%

Общество Рязанским школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение Минпросвещения России рекомендовало региональным органам власти при необходимости перевести школьников на временное дистанционное обучение для профилактики коронавируса.

Здоровье В Иране считают, что пик эпидемии позади Иран преодолел пик эпидемии коронавируса, но меры по борьбе с ним необходимо продолжать, заявил иранский президент Хасан Рухани, 16 марта сообщает агентство Mehr.

Общество ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус В свою очередь, пресс-служба "Госзнака", производителя бумажных денег в России, сообщила о том, что банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов.

Общество Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Общество В Албании вводится комендантский час из-за коронавируса Тирана, 16 марта 2020, 18:16 — REGNUM Власти Албании приняли решение о введении комендантского часа на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.

Происшествия Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы «минирования» Анонимные сообщения с угрозой "минирования" сразу трех пассажирских самолетов поступили в аэропорт "Шереметьево", воздушные суда маршрут не поменяли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Общество Минкультуры рекомендует ограничить массовые мероприятия Министерство культуры РФ рекомендует подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Политика В Госдуме отменили выступление Лаврова Запланированное на 18 марта в рамках "правительственного часа" в Госдуме выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова отменено.

Экономика Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Шоу-бизнес Симоньян сообщила о новой беременности "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.

Политика Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по борьбе с новой коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.