Экономика
RuNews24.ruBloomberg: курс рубля упадет к доллару еще на 30%
Аналитики считают, что если индекс S&P 500 упадет на 32%, то рубль ослабнет к американскому доллару на 30%. Это может произойти на фоне распространения коронавируса.
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Политика
КС России признал законность поправок в Конституцию
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Общество
Рязанским школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение
Минпросвещения России рекомендовало региональным органам власти при необходимости перевести школьников на временное дистанционное обучение для профилактики коронавируса.
Здоровье
В Иране считают, что пик эпидемии позади
Иран преодолел пик эпидемии коронавируса, но меры по борьбе с ним необходимо продолжать, заявил иранский президент Хасан Рухани, 16 марта сообщает агентство Mehr.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева разрыдалась после очередного выпуска шоу «Давай поженимся!»
Общество
ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус
В свою очередь, пресс-служба "Госзнака", производителя бумажных денег в России, сообщила о том, что банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов.
Общество
Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд
Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку практически до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля.
Общество
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса
С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Футбол
Чемпионат России намерены доиграть, а не прекратить
РФС не рассматривает сценарий, при котором сезон-2019/20 не будет доигран.
Общество
В Албании вводится комендантский час из-за коронавируса
Тирана, 16 марта 2020, 18:16 — REGNUM Власти Албании приняли решение о введении комендантского часа на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы «минирования»
Анонимные сообщения с угрозой "минирования" сразу трех пассажирских самолетов поступили в аэропорт "Шереметьево", воздушные суда маршрут не поменяли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Экономика
Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом
Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Общество
Минкультуры рекомендует ограничить массовые мероприятия
Министерство культуры РФ рекомендует подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
В Госдуме отменили выступление Лаврова
Запланированное на 18 марта в рамках "правительственного часа" в Госдуме выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова отменено.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Спорт
Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России
Министерство спорта до особого разрешения отменило все международные спортивные мероприятия, говорится в документе, поступившем в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в РФ
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в нескольких российских регионах.
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Политика
Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по борьбе с новой коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.