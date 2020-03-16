Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruBloomberg: курс рубля упадет к доллару еще на 30%

Аналитики считают, что если индекс S&P 500 упадет на 32%, то рубль ослабнет к американскому доллару на 30%. Это может произойти на фоне распространения коронавируса.
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