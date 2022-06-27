ТАССBloomberg: лидеры G7 поручат ведомствам изучить возможность ограничения цен на газ из РФЛидеры стран Группы семи (G7) поручат профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ.ТАССВ итоговом коммюнике лидеры G7 намерены упомянуть механизмы ограничения цен и на российскую нефть.ТАСССогласно заявлению, в то время как РФ прекратила поставки природного газа в некоторые страны-члены ЕС, США и другие производители нарастили газовый экспорт.ИнтерфаксСогласно источнику в правительстве Германии, мера направлена на ограничение доходов РФ в условиях мирового роста цен на энергоносители.ТАССЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Газета.RuПрофильРосбалтКомсомольская правдаПодробнее о событииBloomberg: лидеры G7 обсуждают потолок цен на российский газКоммерсантъ20:46G7 рассмотрит возможность ввести потолок цен на российский газРБК19:53Bloomberg: G7 решила установить предельные цены на газ из РФПрофиль18:20G7 изучит возможность ограничения цен на российский газРосбалт19:20Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентG7 изучит возможность введения «потолка» цен на российский газИнтерфакс18:43Bloomberg: лидеры G7 поручат ведомствам изучить возможность ограничения цен на газ из РФГазета.Ru19:50Bloomberg: лидеры G7 поручат ведомствам изучить возможность ограничения цен на газ из РФТАСС17:15Показать ещёОценить37Поделиться