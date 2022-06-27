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Bloomberg: лидеры G7 поручат ведомствам изучить возможность ограничения цен на газ из РФ

Лидеры стран Группы семи (G7) поручат профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ.
ТАСС
В итоговом коммюнике лидеры G7 намерены упомянуть механизмы ограничения цен и на российскую нефть.
ТАСС
Согласно заявлению, в то время как РФ прекратила поставки природного газа в некоторые страны-члены ЕС, США и другие производители нарастили газовый экспорт.
Интерфакс
Согласно источнику в правительстве Германии, мера направлена на ограничение доходов РФ в условиях мирового роста цен на энергоносители.
ТАСС

Подробнее о событии

Bloomberg: лидеры G7 обсуждают потолок цен на российский газ
Коммерсантъ20:46
G7 рассмотрит возможность ввести потолок цен на российский газ
РБК19:53
Bloomberg: G7 решила установить предельные цены на газ из РФ
Профиль18:20
G7 изучит возможность ограничения цен на российский газ
Росбалт19:20
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G7 изучит возможность введения «потолка» цен на российский газ
Интерфакс18:43
Bloomberg: лидеры G7 поручат ведомствам изучить возможность ограничения цен на газ из РФ
Газета.Ru19:50
Bloomberg: лидеры G7 поручат ведомствам изучить возможность ограничения цен на газ из РФ
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