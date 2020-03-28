Коронавирус

ВедомостиВедомостиBloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся. Представитель правительства Москвы отказался комментировать агентству эту информацию.
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Bloomberg: власти Москвы «всерьез» задумались о закрытии города

Дождь06:58

Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Ведомости07:47

Блумберг: В мэрии Москвы всерьез обсуждают возможность закрыть город

Эхо Москвы07:30

Власти Москвы намерены добиваться принудительного закрытия компаний за нарушение режима временных ограничений

Говорит Москва08:41

Bloomberg: власти Москвы всерьёз обсуждают идею закрытия города

Pravda.Ru08:41

Москву могут закрыть на карантин

ГЛАС.RU08:50

Власти Москвы обсуждают идею закрыть город из-за коронавируса - СМИ

Вестник Кавказа08:33
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Общество

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга в субботу скончался пациент с коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Интерфакс 09:22
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Политика

Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота.
Lenta.ru 12:25
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 10:26
Происшествия

Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
Газета.Ru 11:49
Энергетика

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Expert.ru вчера в 04:51
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Происшествия

Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Газета.Ru 11:35
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Армия и оружие

На Урале пройдут военные учения по локализации коронавируса

На семи полигонах в Западном и Центральном военных округах России пройдут специальные учения по проверке готовности войск к локализации ЧС, связанных с распространением вирусных инфекций.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 02:47
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 12:47
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность банды подпольных оружейников

Известия 06:53
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку

Профиль 07:48
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Происшествия

Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу

Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.
Украина.ру 03:22
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Общество

В Ухане метро возобновило работу

В китайском Ухане, который стал очагом распространения COVID-19, с сегодняшнего дня метрополитен возобновил свою работу.
Газета Кемерова 02:29
Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Discover24 05:30
Происшествия

Житель Кизильского района вернулся из Дубая с коронавирусом

Житель Кизильского района с супругой провели отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах.
Первый областной 12:46
Армия и оружие

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК

RuNews24.ru 10:04
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Remedium.ru вчера в 07:09
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Нигерия сообщает о первом умершем от коронавируса

Нигерия заявила о своей первой смерти, связанной с коронавирусом, в понедельник, сообщил Центр контроля заболеваний страны (NCDC).
Обзор газет вчера в 07:00
Общество

Минтруд разъяснил, кто и как будет работать в нерабочую неделю

Минтруд дал рекомендации для работников и работодателей на время нерабочей недели. Полностью их можно прочитать на сайте организации.
Известия Мордовии вчера в 02:20
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