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Bloomberg: механизм ограничения закупочных цен на нефть из РФ пока не заработает

Обсуждаемый в ЕС механизм ограничения закупочных цен на нефть из РФ не заработает в ближайшее время.
ТАСС
О планах обсудить тему ограничения цен на нефть на саммите "семерки" ранее заявляли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.
ТАСС
Введенное Евросоюзом и Соединенными Штатами эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Азию - Индию и Китай.
ТАСС
В совместном заявлении лидеров "Большой семерки" (G7) говорилось, что США и Евросоюз намерены добиться изоляции России от мирового рынка и пресечь уклонение страны от санкций.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: ЕС в ближайшее время не будет устанавливать потолок цен на нефть из России
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Постпредам ЕС сообщили о невозможности быстро ввести потолок цен на российскую нефть
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Bloomberg: механизм ограничения цен на российскую нефть не реализуют в ближайшее время
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Bloomberg: ограничения цен на нефть из России заработают не скоро
Газета.Ru09:19
Bloomberg: механизм ограничения закупочных цен на нефть из РФ пока не заработает
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Bloomberg: механизм ограничения стоимости российской нефти не реализуют в ближайшее время
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Bloomberg: «потолка цен» на нефть из России пока не будет
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