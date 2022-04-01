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Bloomberg: миллионы жителей Британии обеднели за одну ночь из-за энергетического кризиса

Миллионы британцев окажутся на грани бедности за одну ночь из-за наступления энергетического кризиса в стране.
Lenta.ru
По информации агентства, ситуацию в стране ухудшают погодные условия, поэтому в ближайшее время многим жителям Британии придется выбирать между сохранением бюджета и комфортной температурой в помещении.
Lenta.ru
«Начиная с пятницы многие абоненты могут увидеть, что стоимость газа выросла на 81 процент, а цены на электричество подскочили на 36 процентов», — сказано в статье.
Lenta.ru
В свою очередь бывший премьер-министр страны Гордон Браун в беседе с радио LBC выразил обеспокоенность судьбой "огромного количества людей, которые, возможно, останутся и без тепла, и без еды".
РИА Новости

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