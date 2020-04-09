Коронавирус

ВедомостиВедомостиBloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит. По их мнению, миру грозит самая глубокая рецессия в мирное время с 1930-х гг.
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Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн

РБК03:59

Bloomberg: мировая экономика потеряет от коронавируса $5 трлн

ТАСС00:29

СМИ рассказали, какой ущерб мировой экономике принесет коронавирус

РИА Новости02:02

Bloomberg: ущерб мировой экономике из-за коронавируса составит более $5 трлн

Газета.Ru02:00

Коронавирус может стоить мировой экономике $5,5 трлн

Коммерсантъ01:24

Bloomberg: мировая экономика потеряет $5 трлн из-за коронавируса

RT на русском02:20

Во второй половине 2020 года страны G7 смогут выйти из рецессии, вызванной коронавирусом. Как?

Валдай06 апреля в 06:49
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Политика

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Lenta.ru вчера в 08:59
Общество

Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома

Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая любовную связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, скончалась в возрасте 70 лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ее зятя Томаса Фоули.
РИА Новости вчера в 21:40
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
RT на русском 04:26
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу России, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
РИА Новости вчера в 11:36
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Общество

Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19

Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:00
Общество

В Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:32
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Политика

США пересмотрит объем финансирования ВОЗ

Власти США намерены пересмотреть объемы финансирования ВОЗ.
Деловое.ТВ 04:56
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Здоровье

В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса Число заболевших в регионе достигло 66 человек.
MySLO.ru 03:48
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

Tvoe-avto.com 04:45
Гаджеты

Компания AMD планирует представить настольные процессоры Ryzen 4000

В настольном каталоге AMD до недавнего времени была представлена лишь линейка Ryzen 3000, компанию которой вскоре составит новая серия с номером 4000.
Дни24 03:00
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей

На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.
Российская газета 05:07
Происшествия

В Карелии задержали экс-начальника колонии

Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
РИА Новости 05:04
Общество

В России выявили 1459 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 1459 случаев заболевания COVID-19 в 50 регионах, 13 человек умерли, 118 выписались, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 03:47
Общество

В США от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей

В США число жертв коронавируса достигло невиданной прежде цифры в 1700 за сутки, побив предыдущий печальный рекорд, который был установлен 4 апреля.
Ридус 07 апреля в 23:44
Экономика

Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса

Все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:40
Футбол

УЕФА может сократить количество городов Евро-2020

Ньон, Швейцария, 9 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сократить количество городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы — 2020.
REGNUM 04:54
Происшествия

В Москве задержали больного коронавирусом, объявленного в федеральный розыск

В Москва полицейские задержали зараженного коронавирусом мужчину, который был объявлен в федеральный розыск.
Московский Комсомолец 03:38
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Общество

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
РИА Новости 03:32
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости вчера в 05:48
Здоровье

В Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:58
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