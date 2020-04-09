Коронавирус
ВедомостиBloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит. По их мнению, миру грозит самая глубокая рецессия в мирное время с 1930-х гг.
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Политика
Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Общество
Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома
Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая любовную связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, скончалась в возрасте 70 лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ее зятя Томаса Фоули.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Общество
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу России, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Финансы
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19
Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Политика
США пересмотрит объем финансирования ВОЗ
Власти США намерены пересмотреть объемы финансирования ВОЗ.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Здоровье
В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса
В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса Число заболевших в регионе достигло 66 человек.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Гаджеты
Компания AMD планирует представить настольные процессоры Ryzen 4000
В настольном каталоге AMD до недавнего времени была представлена лишь линейка Ryzen 3000, компанию которой вскоре составит новая серия с номером 4000.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей
На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.
Происшествия
В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Общество
В России выявили 1459 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 1459 случаев заболевания COVID-19 в 50 регионах, 13 человек умерли, 118 выписались, сообщил оперативный штаб.
Общество
В США от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В США число жертв коронавируса достигло невиданной прежде цифры в 1700 за сутки, побив предыдущий печальный рекорд, который был установлен 4 апреля.
Экономика
Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса
Все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса.
Футбол
УЕФА может сократить количество городов Евро-2020
Ньон, Швейцария, 9 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сократить количество городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы — 2020.
Происшествия
В Москве задержали больного коронавирусом, объявленного в федеральный розыск
В Москва полицейские задержали зараженного коронавирусом мужчину, который был объявлен в федеральный розыск.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию
Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Здоровье
В Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом
За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом.