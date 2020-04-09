Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит. По их мнению, миру грозит самая глубокая рецессия в мирное время с 1930-х гг.

Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года

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