Экономика
Lenta.ruМировому рынку предрекли новый обвал
Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на апрельский опрос, проведенный UBS Global Wealth Management.
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Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Шоу-бизнес
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие
Российская газета 09:44
Здоровье
Сингапурские ученые уточнили, когда пандемия в России пойдет на спад
Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России завершится на 100% ближе к 7 августа, пишет ТАСС.
Свободная Пресса вчера в 13:55
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Происшествия
Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы
Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser
Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses вчера в 12:02
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Экономика
ЦБ пояснил, как платить по кредитам во время нерабочих дней до 11 мая
Банк России пояснил, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая, в частности обязательства по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, переноситься не будут, следует из сообщения регулятора на сайте.
РИА Новости 10:49
Космос
В Роскосмосе назвали дату посадки российской станции на Луне
Первая в современной истории России автоматическая станция совершит посадку на Луну в середине октября 2021 года.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Названы возможные плюсы коронавируса
Футуролог полагает, что после пандемии будут перепроектировать города, вводить новые экономические схемы, такие как базовый доход, менять всю структуру занятости, «чтобы понимать, кто, где и что должен производить, чтобы мы получили наилучший результат и наименьшее влияние на окружающую среду».
Lenta.ru 11:03
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Здоровье
Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии
Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
Футбол
Тер Штеген просит у «Барселоны» зарплату в 18 миллионов евро
27-летний немец хочет получать по новому контракту 18 миллионов евро в год с учетом налогов.
Матч ТВ 11:11
Экономика
В Свердловской области за год стало больше миллионеров и миллиардеров
Количество миллиардеров выросло на 6% — в регионе их 18. За три года число миллиардеров в Свердловская области выросло в три раза.
ТагилСити.ру 10:11
Армия и оружие
Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ
Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Наша версия 10:28
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Авто
Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian
Lincoln, как сообщается, сообщил дилерам о своем решении отменить выпуск электрокара в понедельник, 28 апреля, сославшись на «текущую ситуацию».
SpeedMe 00:55
Хоккей
Немировски останется главным тренером «Торпедо» («СЭ»)
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски продолжит работу в клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 05:12
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи
Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54