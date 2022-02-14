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Bloomberg назвал последствия роста цен на нефть выше $100 за баррель

Подорожание нефти выше $100 за баррель приведет к замедлению роста мировой экономики и разгону инфляции, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Ведомости
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,9 процента до 96,02 доллара за баррель.
Lenta.ru
Среди факторов увеличения стоимости: восстановление мирового спроса на энергоносители после локдаунов, геополитическая напряженность в различных регионах и проблемы с цепочками поставок продукции.
РБК Инвестиции
Выше $100 за баррель нефть в последний раз стоила в сентябре 2014 г. На пике Brent торговалась по $103,3 за баррель.
Ведомости

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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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