Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа РФ по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финализацией текста, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Диетолог Триста Бест предупредила, что таким действием обладают полуфабрикаты, поскольку в них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и конечные продукты гликирования — вредные вещества, которые повышают риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний и даже болезни Альцгеймера.