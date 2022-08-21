КоммерсантъBloomberg: мировые цены на хлопок резко выросли из-за жарыС проблемами с производством хлопка из-за изменения климата сталкиваются Индия, Китая, США и Бразилия.КоммерсантъВторой по величине экспортер хлопка — Бразилия столкнулась с падением объемов урожая на 30%.РБКИз-за засухи, по данным производителей, испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка.Lenta.ruВ Минпромторге рост цен на хлопок объяснили завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках.Lenta.ruЧитать далееСвернутьMASHMASHРамблерНовый ДеньЭкономика сегодняАгротаймРБКLife.ruФАНИА Красная ВеснаNeva.TodayDP.RUA42.RUПрофильГазета.RuПодробнее о событииBloomberg: стоимость хлопка резко возросла на мировом рынкеФАН01:23Bloomberg: мировые цены на хлопок резко выросли из-за жарыКоммерсантъ03:26Bloomberg сообщил о росте мировых цен на хлопок на 30%Ведомости03:15Bloomberg сообщил, что мировые цены на хлопок выросли на 30%Газета.Ru04:22Bloomberg: мировые цены на хлопок резко увеличились на 30 процентовРЕН ТВ00:49Bloomberg: мировые цены на хлопок выросли на 30 процентовLenta.ru21:38Bloomberg сообщил о резком подорожании хлопка из-за жарыРБК20:55Показать ещёОценить76Поделиться