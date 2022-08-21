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Bloomberg: мировые цены на хлопок резко выросли из-за жары

С проблемами с производством хлопка из-за изменения климата сталкиваются Индия, Китая, США и Бразилия.
Коммерсантъ
Второй по величине экспортер хлопка — Бразилия столкнулась с падением объемов урожая на 30%.
РБК
Из-за засухи, по данным производителей, испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка.
Lenta.ru
В Минпромторге рост цен на хлопок объяснили завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: стоимость хлопка резко возросла на мировом рынке
ФАН01:23
Bloomberg: мировые цены на хлопок резко выросли из-за жары
Коммерсантъ03:26
Bloomberg сообщил о росте мировых цен на хлопок на 30%
Ведомости03:15
Bloomberg сообщил, что мировые цены на хлопок выросли на 30%
Газета.Ru04:22
Bloomberg: мировые цены на хлопок резко увеличились на 30 процентов
РЕН ТВ00:49
Bloomberg: мировые цены на хлопок выросли на 30 процентов
Lenta.ru21:38
Bloomberg сообщил о резком подорожании хлопка из-за жары
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