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Bloomberg: мировые цены на хлопок резко выросли из-за жары

С проблемами с производством хлопка из-за изменения климата сталкиваются Индия, Китая, США и Бразилия.
Коммерсантъ
Второй по величине экспортер хлопка — Бразилия столкнулась с падением объемов урожая на 30%.
РБК
Из-за засухи, по данным производителей, испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка.
Lenta.ru
Согласно прогнозам экспертов, цены на хлопок при сокращении сбора могут вырасти ещё сильнее, в результате чего подорожают многие товары.
Life.ru

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил, что мировые цены на хлопок выросли на 30%
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Bloomberg: мировые цены на хлопок резко выросли из-за жары
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