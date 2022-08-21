Четверо граждан Чехии были задержаны в Албании на военной фабрике под городом Поличан в центральной части страны менее чем через сутки после граждан РФ, задержанных якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши, передает портал издания Albanian Daily News.