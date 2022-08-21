Военные оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в Донецкой народной республике получили на вооружение две модернизированные реактивные системы залпового огня «Чебурашка» производства ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram.
Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал остановить финансовую помощь Украине, с критикой нового транша выступила и член палаты представителей Лорен Боберт.
Все приказы главы республики и военного руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) идти в контрнаступление отдаются для того, чтобы выманить очередной транш у западных стран, отметил замглавы херсонской администрации.
Правительства США и Израиля ведут сложные и интенсивные переговоры в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Вашингтон убеждает Иерусалим в отсутствии новых уступок Тегерану.