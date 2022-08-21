Будьте в Плюсе

Bloomberg: мировые цены на хлопок выросли на 30 процентов

По словам издания, Бразилия занимает второе место в мировой экспорте хлопка (17 процентов), первое у США (33 процента).
Lenta.ru
Второй по величине экспортер хлопка — Бразилия — столкнулась с падением объемов урожая на 30%.
РБК
Из-за засухи, по данным производителей, испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка.
Lenta.ru
Проблемы с урожаем хлопка не единственная причина роста цен на одежду.
Профиль

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Жара привела к резкому росту мировых цен на хлопок
Профиль23:00
Bloomberg: мировые цены на хлопок выросли на 30%
NVL22:51
Bloomberg сообщил о резком подорожании хлопка из-за жары
РБК20:55
Bloomberg: мировые цены на хлопок выросли на 30 процентов
Lenta.ru21:38

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