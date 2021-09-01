ТАССBloomberg: мониторинг ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по восстановлению добычиFINMARKET.RU - Министры стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи, пишет Bloomberg со ссылкой на делегатов.ФинмаркетВ среду прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+.Московский КомсомолецВстреча, на которой присутствовали представители стран ОПЕК+ в полном составе, продолжалась менее часа.Российская газетаОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США с незначительным снижением, а в будущем году ожидается небольшой рост.Российская газетаЧитать далееСвернутьOilCapital.ruOilCapital.ruРусская ПланетаПодробнее о событииМинистерский мониторинг ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана — BloombergOilCapital.ru10:55ОПЕК согласна придерживаться графика постепенного увеличения поставок нефтиРусская Планета11:20ОПЕК+ призвал сохранить план по восстановлению добычи нефтиМосковский Комсомолец11:05Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефтиИнтерфакс11:23Bloomberg: комитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана наращивания добычиПРАЙМ10:49Bloomberg: мониторинг ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по восстановлению добычиТАСС10:36Показать ещёОценитьПоделиться