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Bloomberg: мониторинг ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по восстановлению добычи

FINMARKET.RU - Министры стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи, пишет Bloomberg со ссылкой на делегатов.
Финмаркет
В среду прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+.
Московский Комсомолец
Встреча, на которой присутствовали представители стран ОПЕК+ в полном составе, продолжалась менее часа.
Российская газета
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в США с незначительным снижением, а в будущем году ожидается небольшой рост.
Российская газета

Подробнее о событии

Министерский мониторинг ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана — Bloomberg
OilCapital.ru10:55
ОПЕК согласна придерживаться графика постепенного увеличения поставок нефти
Русская Планета11:20
ОПЕК+ призвал сохранить план по восстановлению добычи нефти
Московский Комсомолец11:05
Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти
Интерфакс11:23
Bloomberg: комитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана наращивания добычи
ПРАЙМ10:49
Bloomberg: мониторинг ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по восстановлению добычи
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