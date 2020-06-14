Экономика
РБКBloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Bloomberg связал это с ошибкой инвесторов, перепутавших компанию с мировыми ИТ-гигантами из-за схожести названий.
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Ошибка инвесторов могла привести к скачку цен на акции китайской компании в 13 раз
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