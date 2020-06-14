Экономика

РБКРБКBloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Bloomberg связал это с ошибкой инвесторов, перепутавших компанию с мировыми ИТ-гигантами из-за схожести названий.
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Ошибка инвесторов могла привести к скачку цен на акции китайской компании в 13 раз

Эхо Москвывчера в 23:47

Инвесторы перепутали компанию КНР с крупнейшими IT-компаниями

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Правильное название китайской компании привело к росту ее бумаг на 395%

ИА Красная Веснавчера в 14:42

Акции малоизвестной компании подорожали в 13 раз. Всё из-за перепутавших название инвесторов

Секрет фирмывчера в 11:06

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

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Инвесторы перепутали китайскую компанию с успешными IT-гигантами. Ее бумаги подорожали в 13 раз

Forbesвчера в 08:07
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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«Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы

Как пишет газета, авторы поправок предложили полностью отменить обязательную государственную экологическую экспертизу проектной документации строительства объектов первой категории.
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Футбол

Данни может войти в администрацию «Зенита»

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Sport.ru вчера в 11:29
Здоровье

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:53
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Экономика

«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году

По прогнозу «Эксперт РА», падение экономики России по итогам 2020 года составит 4,2%, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор рейтингового агентства Сергей Тищенко.
Коммерсантъ 00:41
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Происшествия

На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях

Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости вчера в 04:16
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Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Российская газета вчера в 21:08
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Экономика

Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая

Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
РИА Новости 00:26
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Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

РБК вчера в 17:52
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Политика

Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
RT на русском вчера в 12:40
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Общество

Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю

Шведский врач-диетолог Фредерик Паулун назвал простой способ, который всего за одну неделю позволит избавиться от пристрастия к сладкому.
Свободная Пресса 12 июня в 05:41
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Ольга Рапунцель выписалась из роддома

Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.
StarHit.ru 13 июня в 12:40
Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ вчера в 10:06
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Политика

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
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Здоровье

Жертвами COVID-19 стали 40 жителей Забайкалья

Все умершие с диагнозом COVID-19 имели другие тяжкие фоновые заболевания, в том числе — онкологические.
REGNUM 00:36
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Политика

Путин объяснил важность поправок в Конституцию

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
9111.ru вчера в 09:27
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
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Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
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Общество

В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов

В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.
МИР 24 вчера в 22:41
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Здоровье

Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками

Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.
Алтапресс вчера в 23:46
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Общество

В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями

Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
Известия вчера в 18:33
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Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев

Трамп просто нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев: захочет выведет войска, а захочет оставит.
Вести.Ru вчера в 15:15
Политика

Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
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Общество

Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве

Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 00:10
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