Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Bloomberg связал это с ошибкой инвесторов, перепутавших компанию с мировыми ИТ-гигантами из-за схожести названий.

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Общество «Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы Как пишет газета, авторы поправок предложили полностью отменить обязательную государственную экологическую экспертизу проектной документации строительства объектов первой категории. 1

Футбол Данни может войти в администрацию «Зенита» Португальский полузащитник Мигель Данни может вернуться в "Зенит" в качестве сотрудника клуба, сообщает "РБ-Спорт".

Здоровье Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. 30

Происшествия На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии. 10

Общество Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. 56

Экономика Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин. 1

Политика Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны. 2,9K

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель выписалась из роддома Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.

Общество Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью. 103

Авто 2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 141

Общество В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 239

Здоровье Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве. 2

Общество В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами. 13

Финансы Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.

Политика Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев Трамп просто нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев: захочет выведет войска, а захочет оставит.

Политика Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок. 500