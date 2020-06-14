Экономика

РБКРБКBloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Bloomberg связал это с ошибкой инвесторов, перепутавших компанию с мировыми ИТ-гигантами из-за схожести названий.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Bloomberg нашло ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

ПРАЙМ03:28

Ошибка инвесторов могла привести к скачку цен на акции китайской компании в 13 раз

Эхо Москвывчера в 23:47

Инвесторы перепутали китайскую компанию с успешными IT-гигантами. Ее бумаги подорожали в 13 раз

Forbesвчера в 08:07

Правильное название китайской компании привело к росту ее бумаг на 395%

ИА Красная Веснавчера в 14:42

Акции малоизвестной компании подорожали в 13 раз. Всё из-за перепутавших название инвесторов

Секрет фирмывчера в 11:06

Инвесторы перепутали компанию КНР с крупнейшими IT-компаниями

Компаниявчера в 10:45

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

РБКвчера в 13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество

В Петербурге продлили запрет на посещение городских лесов

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 09:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне аномально жаркой для региона погоды решили продлить запрет на посещение городских лесов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий по 5 июля 2020 года.
REGNUM 02:30
25
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
289
Гаджеты

Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей

При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
Dgl.ru вчера в 17:45
Общество

За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:50
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
47
Общество

В Роскачестве рассказали, как россиянам защититься от укусов клещей

RuNews24.ru 02:27
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,4K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
2,8K
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
111
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
113
Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
418
Общество

В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 8246 новых заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 03:45
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
488
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Экономика

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Как отметила вице-премьер, выделение еще двух миллиардов рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.
РИА Новости 01:05
8
Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
15
Общество

В Кузбассе за сутки ещё у 22 человек выявили коронавирус

По данным на 13 июня, за последние сутки в Кузбассе выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 13 июня в 00:10
318
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
122
Общество

Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

РБК 03:19
Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

Газета.Ru 02:31
55
Политика

Варшава назвала «недоразумением» вторжение польских военных в Чехию

Политика Сегодня вчера в 02:36
241
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Баскетбол

Мозгов перенес операцию на колене

Мозгов готовился помочь «Химкам» в концовке текущего сезона, но в итоге перенес операцию на колене.
Спорт день за днем 01:39
Общество

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
36
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
7
Футбол

Прибыл на станцию: Марко Николич начал работать с «Локомотивом»

Кроме мотивирующей составляющей выступление Николича запомнилось еще тем, что он пытался говорить по-русски.
Известия вчера в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное