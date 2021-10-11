ForbesBloomberg назвал Россию самым привлекательным развивающимся рынком для инвесторовРоссия, благодаря росту цен на нефть и газ, становится самым излюбленным направлением трейдеров для инвестиций прямо сейчас, утверждает Bloomberg.ForbesК такому выводу пришло агентство Bloomberg.Инвест-ФорсайтПрогнозы годовой прибыли компаний, акции которых котируются на Московской бирже, увеличились на 14% с начала второй половины года.ФинмаркетВ результате в третьем квартале многие инвестиционные компании начали выходить из китайских технологических активов, испытывающих давление из-за политики Пекина, и переводить средства в российские энергетические компании.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаРамблерГЛАС.RUРидусRB.RULive24Газета.RuStolica58.ruФАНИнвест-ФорсайтИА Красная ВеснаКомсомольская правдаС чего всё началосьПо оценке Bloomberg, акции энергетических компаний развивающихся стран по-прежнему стоят на треть дешевле, чем могли бы, а в пользу России играют и дополнительные факторы.Lenta.ruвчера в 04:02Подробнее о событииФинансист Коган: борьба США и КНР за мировое господство открыла инвесторам привлекательный рынок РФЭкономика сегоднявчера в 10:27Bloomberg назвал Россию самым привлекательным развивающимся рынком для инвесторовForbesвчера в 03:37Россию признали самой привлекательной для инвестиций странойКомпаниявчера в 04:47Bloomberg: российский рынок привлекателен для инвестицийBanki Loansвчера в 04:07Bloomberg: российские ценные бумаги стали самыми привлекательными в миреLenta.ruвчера в 04:02Вloomberg: мировой топливный хаос делает Россию привлекательным экспортеромРидусвчера в 03:49Bloomberg: Россия стала самым востребованным рынком для инвестицийФАНвчера в 05:10Показать ещёОценить55Поделиться