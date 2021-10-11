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Bloomberg назвал Россию самым привлекательным развивающимся рынком для инвесторов

Россия, благодаря росту цен на нефть и газ, становится самым излюбленным направлением трейдеров для инвестиций прямо сейчас, утверждает Bloomberg.
Forbes
К такому выводу пришло агентство Bloomberg.
Инвест-Форсайт
Прогнозы годовой прибыли компаний, акции которых котируются на Московской бирже, увеличились на 14% с начала второй половины года.
Финмаркет
В результате в третьем квартале многие инвестиционные компании начали выходить из китайских технологических активов, испытывающих давление из-за политики Пекина, и переводить средства в российские энергетические компании.
ПРАЙМ

С чего всё началось

По оценке
 Bloomberg, акции энергетических компаний развивающихся стран по-прежнему стоят на треть дешевле, чем могли бы, а в пользу России играют и дополнительные факторы.

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