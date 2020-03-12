Энергетика
Газета.RuBloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне
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с чего всё началось
Если стоимость нефти опустится до 15-20 долларов за баррель, только Россия будет способна производить "черное золото", сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank.Российская газета09:34
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