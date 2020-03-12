Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне

Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
Читать в источнике
Комментировать232
с чего всё началось
Если стоимость нефти опустится до 15-20 долларов за баррель, только Россия будет способна производить "черное золото", сообщает
 Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank.
Российская газета09:34

Подробнее о событии

Эксперты назвали главный козырь России в нефтяной войне

Московский Комсомолец08:29

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

РБК10:52

Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Газета.Ru11:41

Bloomberg: низкая себестоимость добычи поможет России выстоять в войне цен на рынке нефти

ТАСС09:14

Объявлены преимущества России в нефтяной войне

Ореанда-Новости12:13

Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне

РИА Новости07:32

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Lenta.ru06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:03, Ашберн

Комментарии

Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 200 человек

196 человек стали жертвами коронавируса в Италии за последние сутки, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Московский Комсомолец вчера в 13:36
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест

Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Вести.Ru 12:27
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Общество

Россия запретила въезд гражданам Италии

С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Вести.Ru 12:40
Экономика

Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
РБК 13:57
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Общество

Четыре новых случая коронавируса выявлены в Москве

Еще четыре случая коронавирусной инфекции выявлены в столице. Таким образом, число заболевших в Москве достигло 19.
Российская газета 12:58
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами

С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Радио Зенит 05:19
Общество

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
РБК 13:13
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9

ТАСС 10:12
Авто

Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре

Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Автоновости дня 04:15
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве

Российская газета 08:10
Политика

В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина

Комментируя инициативу депутата, председатель Нижней палаты российского Парламента Вячеслав Володин отметил, что предложенная поправка требует консультации с руководителями думских фракций и самим Президентом Владимиром Путиным.
Городовой 10 марта в 07:28
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Политика

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Кино

Выход боевика «Форсаж 9» отложили на год из-за коронавируса

Kinonews.ru 13:52
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Музыка

Новый клип дуэта «Аигел» набирает популярность в сети

Более 16 тысяч просмотров за четыре часа набрал новый клип на песню You’re Born дуэта поэтессы Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и музыканта Ильи Барамия .
Kazanfirst.ru 09:42
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Армия и оружие

Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу в Ираке

Президент США Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи в Ираке, где погибли трое человек, в том числе двое американских военных.
RT на русском 13:43
Общество

Премьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
Пятый канал 12:11
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит вчера в 06:06
Общество

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
РИА Новости 13:34
Политика

Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом

Отмечается, что он недавно контактировал с президентом США Дональдом Трампом, поскольку сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.
Газета.Ru 11:13
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Коммерсантъ 13:40
Происшествия

В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина

В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Известия 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное