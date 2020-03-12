Энергетика
Газета.RuBloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне
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Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn
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Вице-премьер Белоусов оценил ситуацию на фондовом рынке
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Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
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Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
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ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ
Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
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Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Корейская компания Hyundai представила первые тизеры, по которым можно определить особенности экстерьера и интерьера Hyundai Elantra новой генерации.
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
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Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Здоровье
Рязанке удалили 30-килограммовую опухоль
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Космос
Россия и Европа отложили миссию на Марс из-за коронавируса
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что перенос российско-европейской миссии связан, в том числе, с коронавирусом.
Здоровье
Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в ОАЭ. Среди инфицированных - один россиянин.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе
По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Политика
За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян
Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.
Наука
В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя
Как сообщают ученые, этот динозавр был не больше самой маленькой из ныне известных птиц, колибри.