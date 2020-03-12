с чего всё началось

Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.

Общество Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27 Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Общество Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Финансы Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Политика Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки» Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.

Происшествия В Брянске за взятки задержаны чиновники управления капстроительства Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.

Финансы Курс рубля растет к доллару и евро Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.

Политика Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Экономика Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд Сколько потеряют перевозчики По информации источника в авиакомпании, на одном из недавних совещаний в Минтрансе была названа оценка потенциальных потерь российских перевозчиков из-за приостановки полетов — примерно 100 млрд руб. Собеседник РБК, близкий к Росавиации, сообщил об оценке убытков в 70 млрд руб. от всех введенных ограничений в 2020 году.