Энергетика
Газета.RuBloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне
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с чего всё началось
Если стоимость нефти опустится до 15-20 долларов за баррель, только Россия будет способна производить "черное золото", сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank.Российская газетавчера в 09:34
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Комментарии
Общество
Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27
Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Армия и оружие
AP: двое американцев погибли при ракетном ударе по базе в Ираке
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Кирове спецслужбы оцепили здание инфекционной больницы
Сегодня, 13 марта, сотрудники спецслужб оцепили здание инфекционной больницы в Кирове.
Политика
Экс-мэр Махачкалы Амиров попросил о помиловании
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Здоровье
Коронавирус может влиять на репродуктивную функцию мужчин
Китайские учёные предположили, что, теоретически, коронавирус может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин.
Общество
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Финансы
Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар
Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Политика
Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки»
Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.
Футбол
АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Ана де Армас перестали скрывать свой роман
Бен Аффлек и Ана де Армас были замечены в Коста Рике, где проводили совместный отпуск.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от болезней
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Происшествия
В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель
На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
Происшествия
В Брянске за взятки задержаны чиновники управления капстроительства
Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.
Общество
Власти связали с традициями разницу в зарплатах мужчин и женщин
Меньше женщин-политиков В России женщин, занятых в политике и занимающих высокие государственные должности, гораздо меньше, чем мужчин, сказано в докладе.
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Экономика
Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд
Сколько потеряют перевозчики По информации источника в авиакомпании, на одном из недавних совещаний в Минтрансе была названа оценка потенциальных потерь российских перевозчиков из-за приостановки полетов — примерно 100 млрд руб. Собеседник РБК, близкий к Росавиации, сообщил об оценке убытков в 70 млрд руб. от всех введенных ограничений в 2020 году.
Политика
Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.