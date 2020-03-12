Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне

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Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
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