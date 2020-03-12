Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВBloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне

Bloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне. Bank of America и Raiffeisenbank указали, что Москва имеет несколько козырей. Одним из них является низкая стоимость производства.
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Bloomberg указал на главные плюсы России в нефтяной войне

Российская газета09:34

Bloomberg: низкая себестоимость добычи поможет России выстоять в войне цен на рынке нефти

ТАСС09:14

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Lenta.ru06:49

Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне

Газета.Ru08:26

Bloomberg ключевые преимущества России в нефтяной войне

РИА Новости07:32

Представлен ключевой козырь РФ в нефтяной войне

Ореанда-Новости07:15

Эксперты назвали главный козырь России в нефтяной войне

Московский Комсомолец08:29
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Две трети российских регионов одобрили закон о поправках в Конституцию

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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
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В Нидерландах отложили слушания по делу MH17

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В Чехии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение

По последним данным, в Чехии подтверждены 94 случая заражения. Наибольшее число заболевших составляют жители Праги.
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Эр-Рияд намерен предложить Европе тройные объемы нефти по $25

Саудовская Аравия намерена предложить европейским странам тройные объемы нефти по сниженной цене, до $25 за баррель.
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Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
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Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России

Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
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Путин напомнил об ответственности за снятие надбавок учителям

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предупредить руководителей регионов об ответственности за снятие местных надбавок классным руководителям в школах после начала дополнительных выплат из федерального бюджета.
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«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
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Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о ежегодном проведении Общероссийской минуты молчания 22 июня, в День памяти и скорби.
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Виновные в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, должны быть привлечены к ответственности, заявили госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
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