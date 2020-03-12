Энергетика
Деловое.ТВBloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне
Bloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне. Bank of America и Raiffeisenbank указали, что Москва имеет несколько козырей. Одним из них является низкая стоимость производства.
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Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Политика
Две трети российских регионов одобрили закон о поправках в Конституцию
Законодательные собрания более двух третей регионов России одобрили закон о внесении поправок в Конституцию.
Экономика
МТС увеличила чистую прибыль в 8 раз
Капитальные затраты в прошлом году достигли 91,5 млрд руб. На 31 декабря абонентская база МТС составила 86,9 млн клиентов, из них в России — 79,1 млн (плюс 1,4% по сравнению с 2018 года).
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Здоровье
Онищенко прокомментировал объявление ВОЗ пандемии коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал RT объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавирусной инфекции в мире.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Политика
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Спорт
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу MH17
Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах начался 9 марта.
Общество
В Чехии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение
По последним данным, в Чехии подтверждены 94 случая заражения. Наибольшее число заболевших составляют жители Праги.
Энергетика
Эр-Рияд намерен предложить Европе тройные объемы нефти по $25
Саудовская Аравия намерена предложить европейским странам тройные объемы нефти по сниженной цене, до $25 за баррель.
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Экономика
Вице-премьер Белоусов оценил ситуацию на фондовом рынке
Центральный банк и российское правительство следят за ситуацией на рынках, ни о какой панике речи не идет.
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Политика
Путин напомнил об ответственности за снятие надбавок учителям
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предупредить руководителей регионов об ответственности за снятие местных надбавок классным руководителям в школах после начала дополнительных выплат из федерального бюджета.
Космос
Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Общество
Госдума приняла закон о Всероссийской минуте молчания 22 июня
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о ежегодном проведении Общероссийской минуты молчания 22 июня, в День памяти и скорби.
Шоу-бизнес
Екатерина Диденко стала пятнистой после смерти мужа
Пусть Диденко и заработала деньги, рассказывая о трагедии с сухим льдом - эта мелочь не делает ее хуже.
Общество
МИД призвал россиян как можно скорее вернуться из Италии
Российский МИД рекомендует согражданам, которые сейчас находятся в Италии, как можно скорее вернуться в Россию и по возвращении закрыться на карантин, заявила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Виновные в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, должны быть привлечены к ответственности, заявили госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Здоровье
Второй в истории пациент излечился от ВИЧ
Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора.