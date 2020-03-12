Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.

Общество В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора.

Шоу-бизнес Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.

Гаджеты Intel разочаровалась в производстве 3D NAND и может свернуть бизнес Как подсказывает интернет-ресурс Blocks & Files, на недавней конференции аналитиков Morgan Stanley финансовый директор компании Джордж Дэвис (George Davis) признался, что Intel не смогла продать достаточное количество SSD-накопителей, чтобы получить прибыль для покрытия производственных расходов на выпуск чипов памяти 3D NAND.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Политика Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.

Политика За поправки в Конституцию намерены проголосовать 64% россиян В поддержку предложенных изменений в Конституцию России планируют проголосовать 64% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 11 марта.

Энергетика Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.