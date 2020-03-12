Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВBloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне

Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне. Как отмечается в материале, РФ может оказаться единственным производителем нефти, который способен работать при цене 15-20 долларов за баррель.
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Bloomberg указал на главные плюсы России в нефтяной войне

Российская газета09:34

Bloomberg: низкая себестоимость добычи поможет России выстоять в войне цен на рынке нефти

ТАСС09:14

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Lenta.ru06:49

Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне

Газета.Ru08:26

Bloomberg ключевые преимущества России в нефтяной войне

РИА Новости07:32

Представлен ключевой козырь РФ в нефтяной войне

Ореанда-Новости07:15

Эксперты назвали главный козырь России в нефтяной войне

Московский Комсомолец08:29
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Комментарии

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Кудрин заявил о приближении чувствительного кризиса мировой экономики

Кудрин отметил, что когда разразился кризис в 2008 году, тогда драйвером мировой экономики стал Китай, но сейчас ситуация иная, так как КНР сильно пострадала от ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 09:30
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Шнякин о коронавирусе у Ругани: «Он и в „Юве“ играет, как прокажённый»

Всю карьеру в Юве играет, как прокаженный. https://t.co/HJ1LhZ7Fb7— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 11 марта 2020 г.
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Меган Маркл рассказала о сведённом к минимуму общении с Кейт Миддлтон

Герцогиня уточнила, что во время посещения Соединённого Королевства её общение с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон было сведено к минимуму.
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Российские субмарины защитят от беспилотников буями

Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны России, принцип работы буёв заключается в том, что при необходимости они выстреливаются из подводной лодки на поверхность, после чего "Бурак-М" начинает подавление гидроакустических буёв, которые используются вражеской противолодочной авиацией.
Популярная механика 05:34
Политика

За поправки в Конституцию намерены проголосовать 64% россиян

В поддержку предложенных изменений в Конституцию России планируют проголосовать 64% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 11 марта.
Rambler News Service 09:03
Футбол

Роналду останется в Португалии из-за коронавируса у одноклубника

Роналду останется в Португалии до тех пор, пока не улучшится ситуация в Италии из-за коронавируса.
ODDS.ru 05:25
Фигурное катание

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Росбалт вчера в 16:14
Общество

В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
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Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Политика

Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России

Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
РИА Новости 09:41
Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 вчера в 06:04
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС 04:45
Общество

Сергей Панчин покинул пост главы города

Сегодня, 12 марта, на экстренном заседании в администрации города Сергей Панчин объявил о том, что он уходит с поста главы Ульяновска.
Misanec.ru 09:30
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

REGNUM 09:01
Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM 10 марта в 16:59
Политика

Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Взгляд.ру 05:42
Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Российская газета 08:51
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM вчера в 21:42
Общество

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
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Кино

Состоялась премьера фильма «Пиноккио» с Роберто Бениньи

Культуромания 08:36
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Экономика

Фондовые индексы США упали в среду

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 1464,94 пункта (5,86%) и составил 23553,22 пункта.
Финмаркет 01:47
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Политика

Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
Культура

Вышел трейлер документального фильма о Beastie Boys

News.ru 06:08
Футбол

«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первая игра в Мадриде завершилась победой команды Симеоне с таким же счетом, и поединок перешел в дополнительное время, на четвертой минуте которого Фирмино с передачи Вейналдума забил второй мяч хозяев поля.
ODDS.ru вчера в 18:33
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 12:32
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
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