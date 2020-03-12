Энергетика
РЕН ТВBloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне. Как отмечается в материале, РФ может оказаться единственным производителем нефти, который способен работать при цене 15-20 долларов за баррель.
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Комментарии
Экономика
Кудрин заявил о приближении чувствительного кризиса мировой экономики
Кудрин отметил, что когда разразился кризис в 2008 году, тогда драйвером мировой экономики стал Китай, но сейчас ситуация иная, так как КНР сильно пострадала от ситуации с коронавирусом.
Футбол
Шнякин о коронавирусе у Ругани: «Он и в „Юве“ играет, как прокажённый»
Всю карьеру в Юве играет, как прокаженный. https://t.co/HJ1LhZ7Fb7— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 11 марта 2020 г.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о сведённом к минимуму общении с Кейт Миддлтон
Герцогиня уточнила, что во время посещения Соединённого Королевства её общение с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон было сведено к минимуму.
Армия и оружие
Российские субмарины защитят от беспилотников буями
Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны России, принцип работы буёв заключается в том, что при необходимости они выстреливаются из подводной лодки на поверхность, после чего "Бурак-М" начинает подавление гидроакустических буёв, которые используются вражеской противолодочной авиацией.
Политика
За поправки в Конституцию намерены проголосовать 64% россиян
В поддержку предложенных изменений в Конституцию России планируют проголосовать 64% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 11 марта.
Футбол
Роналду останется в Португалии из-за коронавируса у одноклубника
Роналду останется в Португалии до тех пор, пока не улучшится ситуация в Италии из-за коронавируса.
Фигурное катание
Отменен чемпионат мира по фигурному катанию
Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Общество
В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Общество
Сергей Панчин покинул пост главы города
Сегодня, 12 марта, на экстренном заседании в администрации города Сергей Панчин объявил о том, что он уходит с поста главы Ульяновска.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Политика
Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Кино
Состоялась премьера фильма «Пиноккио» с Роберто Бениньи
Общество
Путин отметил перемены в российском бизнесе
О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Экономика
Фондовые индексы США упали в среду
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 1464,94 пункта (5,86%) и составил 23553,22 пункта.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Футбол
«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Первая игра в Мадриде завершилась победой команды Симеоне с таким же счетом, и поединок перешел в дополнительное время, на четвертой минуте которого Фирмино с передачи Вейналдума забил второй мяч хозяев поля.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.