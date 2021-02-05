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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»

Германия неизбежно откажется от проекта «Северный поток-2» с приходом нового правительства. Об этом пишет журналист Bloomberg Андреас Клут. По мнению автора, Меркель «цепляется» за российский газопровод только лишь для того, чтобы сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами.В источнике
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Отказ Германии от «Северного потока-2» назвали неизбежным

Lenta.ruвчера в 15:59

Аналитик Bloomberg предрек крах «Северного потока-2»

Вестник Кавказавчера в 12:20

«В нём не будет ничего, кроме воздуха»: Журналист Bloomberg «обрёк» «Северный поток - 2»

Царьградвчера в 13:47

Германия будет вынуждена отказаться от «Северного потока — 2» — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 12:20

Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным

РИА Новостивчера в 11:59

Стычка США и Германии из-за «Северного потока — 2» неизбежна — Bloomberg

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В Оксфорде проверят эффективность комбинации доз вакцины от COVID-19 разных производителей

Ученые Оксфордского университета проведут первое в мире исследование, посвященное проверке эффективности инъекции двух доз вакцины против коронавируса от различных производителей.
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Центральная Служба Новостей3 февраля в 08:32

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Gazeta.SPb4 февраля в 09:22