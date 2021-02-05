Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»
Германия неизбежно откажется от проекта «Северный поток-2» с приходом нового правительства. Об этом пишет журналист Bloomberg Андреас Клут. По мнению автора, Меркель «цепляется» за российский газопровод только лишь для того, чтобы сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами.В источнике
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Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»
Московский Комсомолецвчера в 13:53
Германия будет вынуждена отказаться от «Северного потока — 2» — Bloomberg
ИА Красная Веснавчера в 12:20