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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»

Германия неизбежно откажется от проекта «Северный поток-2» с приходом нового правительства. Об этом пишет журналист Bloomberg Андреас Клут. По мнению автора, Меркель «цепляется» за российский газопровод только лишь для того, чтобы сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами.В источнике
ИА Красная Весна
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Отказ Германии от «Северного потока-2» назвали неизбежным

Lenta.ruвчера в 15:59

Bloomberg назвал неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Германия будет вынуждена отказаться от «Северного потока — 2» — Bloomberg

ИА Красная Веснавчера в 12:20

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Палеонтологи выяснили, что древние рыбы-тиктаалики умели откусывать пищу

Палеонтологи из США просветили ископаемый череп тиктаалика, одной из первых рыб, вышедших на сушу, и пришли к выводу, что та была способна откусывать куски пищи от тела добычи подобно тому, как это делают сухопутные животные и щуки, в то время как большинство современных рыб всасывают пищу.
ТАСС Наука 2 февраля в 05:36