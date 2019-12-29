Политика
Газета.RuBloomberg назвал основные достижения президентства Путина
Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти. По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
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Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Политика
Зеленский назвал освобождение бывших беркутовцев политическим решением
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», которое состоялось в ходе обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, политическим решением.
Общество
На Украине в 20 городах приняли решение снизить тарифы на тепло
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что местные власти 20 городов страны приняли решение о корректировке тарифов на тепло, что позволит уменьшить счет за отопление.
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Экономика
Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу
Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Экономика
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых, предположительно, ничего не известно.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Футбол
Линекер: «По-прежнему уверен, что „Арсенал“ не вылетит из АПЛ»
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ по итогам текущего сезона.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке
Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Футбол
Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Шоу-бизнес
«Должна была играть Йеннифер»: Самбурская выложила фото с Кавиллом из «Ведьмака»
В подписи к публикации знаменитость сообщила неожиданную новость: якобы, вместо британской актрисы Ани Чалотры, роль возлюбленной главного героя — Йеннифер — должна была исполнить именно она.
Футбол
Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
Единоборства
Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом
В четверг Емельяненко принял вызов Кадырова, предложив главе Чечни выбрать правила и место проведения боя.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Футбол
Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Футбол
Суарес был вратарем в прощальном матче Форлана
Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан провел прощальный матч. Ранее уругвайца назначили на пост главного тренера в «Пеньяроль».