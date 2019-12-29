Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти. По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

Политика Зеленский назвал освобождение бывших беркутовцев политическим решением Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», которое состоялось в ходе обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, политическим решением.

Экономика Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.

Общество Путин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц.

Шоу-бизнес Кристина Асмус попала в больницу Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.

Хоккей Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.

Общество Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.