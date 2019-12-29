Политика

Газета.RuГазета.RuBloomberg назвал основные достижения президентства Путина

Американское издание Bloomberg подвело итоги за период нахождения президента России Владимира Путина у власти. По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
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Bloomberg назвал главное достижение Путина за 20 лет

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Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
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Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан провел прощальный матч. Ранее уругвайца назначили на пост главного тренера в «Пеньяроль».
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