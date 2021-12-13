По мнению аналитиков, негативно повлиять на экономическую ситуацию в мире могут «омикрон»-штамм COVID-19, напряженность в отношениях между Россией и Украиной, резкая инфляция и экономический спад в Китае.
Среди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.
Министерство энергетики США объявило, что утвердило передачу компании ExxonMobil 4,8 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва, а через неделю выпустит официальное извещение о продаже еще 18 миллионов баррелей для снижения цен на топливном рынке.
Национальная мясная ассоциация России опасается, что некоторым предприятиям комбикормовой отрасли может грозить приостановка в связи со сложностями, возникшими в снабжении комбикормовых заводов, и ценами на ряд незаменимых аминокислот.