Будьте в Плюсе

Bloomberg назвал основные риски для роста мировой экономики в 2022 году

Эксперты Bloomberg Economics назвали главные риски, с которыми мировые экономики могут столкнуться в 2022 году.
Forbes
По мнению аналитиков, негативно повлиять на экономическую ситуацию в мире могут «омикрон»-штамм COVID-19, напряженность в отношениях между Россией и Украиной, резкая инфляция и экономический спад в Китае.
BFM.ru
Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США также может негативно сказаться на развивающихся рынках.
РБК
Среди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg: штамм омикрон и российско-украинский конфликт отразятся на мировой экономике
Lenta.ru17:24
Bloomberg назвало главные риски для экономики в 2022 году
Коммерсантъвчера в 14:19
«Омикрон», продуктовые протесты и Китай: Bloomberg назвал главные риски 2022 года
Forbesвчера в 11:41
Bloomberg перечислил главные экономические риски 2022 года
Life.ruвчера в 13:56
Bloomberg: в 2022 году экономике грозят новый штамм коронавируса и «война сверхдержав»
РБКвчера в 13:15
Bloomberg назвал главные экономические риски в 2022 году
Ведомостивчера в 14:17
Bloomberg назвал основные риски для роста мировой экономики в 2022 году
ТАССвчера в 09:56

Интересное

Минэнерго США готовит продажу 18 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США объявило, что утвердило передачу компании ExxonMobil 4,8 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва, а через неделю выпустит официальное извещение о продаже еще 18 миллионов баррелей для снижения цен на топливном рынке.
ПРАЙМ10 декабря в 23:02

Национальная мясная ассоциация предупредила об угрозе остановки комбикормовых заводов

Национальная мясная ассоциация России опасается, что некоторым предприятиям комбикормовой отрасли может грозить приостановка в связи со сложностями, возникшими в снабжении комбикормовых заводов, и ценами на ряд незаменимых аминокислот.
ТАССвчера в 03:24