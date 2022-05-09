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Bloomberg назвал планы Запада остановить экспорт нефти из России экономическим суицидом

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли заявил, что Евросоюзу нереально свести к нулю экспорт российской нефти.
Газета.Ru
В частности, Ли обратил внимание на позицию Венгрии, Словакии и Хорватии, которые выступили против отказа от российской нефти в ближайшие полгода.
Lenta.ru
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.
РИА Новости
Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости

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