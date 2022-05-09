«В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря», — отметил он.
Бывший вратарь, а ныне аналитик Кевин Уикс заявил, что российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин войдет в число номинантов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу сезона-2021/22 Национальной хоккейной лиги.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "полезным" для прояснения вопросов по санкциям против России и по энергобезопасности, добавив, что стороны достигли прогресса, "но нужно работать" дальше.