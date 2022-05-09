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Bloomberg назвал планы Запада остановить экспорт нефти из России экономическим суицидом

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли заявил, что Евросоюзу нереально свести к нулю экспорт российской нефти.
Газета.Ru
Автор обратился к позиции Венгрии, Словакии и Хорватии — членов ЕС, выступающих против отказа от российской нефти в течение полугода.
РИА Новости
В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости

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