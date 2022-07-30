КоммерсантъBloomberg назвал Максима Орешкина автором идеи о продаже газа за рублиПомощник президента РФ Максим Орешкин стал автором предложения продавать российский газ в недружественные государства за рубли, сообщает агентство Bloomberg.Москва 24По данным Bloomberg, Орешкин — один из представителей «неформальной консультативной группы» экономистов, приближенной к президенту РФ Владимиру Путину.ИА Красная ВеснаСобеседники агентства, знакомые с вопросом, сообщили, что сейчас господин Орешкин работает над ограничением последствий отключения российских банков от SWIFT и формулирует для Владимира Путина тезисы по экономической политике для выступлений.КоммерсантъНовые правила продажи газа, в соответствии с которыми расчеты по поставкам энергоресурса «недружественным странам» осуществляются в рублях, действуют с 1 апреля.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUПрофильГазета.RuФАНРамблерРосбалтЭкономика сегодняREGNUMRTVIКапитал страныИА Красная ВеснаРБКПолитическая ЭкспертизаАМИТЕЛLife.ruВятка-На-СетиTopdaynews.ruПодробнее о событииБлумберг назвал Орешкина автором идеи о продаже российского газа за рублиРИА Новостивчера в 11:57Bloomberg назвал Максима Орешкина автором идеи о продаже газа за рублиКоммерсантъвчера в 07:35Bloomberg: автором идеи о продаже газа за рубли является помощник президента РФ Максим ОрешкинNews.ruвчера в 09:16Bloomberg: Автором идеи о продаже газа за рубли был экс-глава экономразвития ОрешкинБИЗНЕС Onlineвчера в 08:29Bloomberg назвал помощника президента России Орешкина автором идеи о продаже газа за рублиLenta.ruвчера в 08:16Bloomberg назвал Максима Орешкина автором идеи о продаже газа в страны Евросоюза за рублиГазета.Ruвчера в 08:12Bloomberg: продавать газ за рубли предложил помощник президента Максим ОрешкинРБКвчера в 09:16Показать ещёОценить657Поделиться