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Bloomberg назвал Максима Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли

Помощник президента РФ Максим Орешкин стал автором предложения продавать российский газ в недружественные государства за рубли, сообщает агентство Bloomberg
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Москва 24
По данным Bloomberg, Орешкин — один из представителей «неформальной консультативной группы» экономистов, приближенной к президенту РФ Владимиру Путину.
ИА Красная Весна
Собеседники агентства, знакомые с вопросом, сообщили, что сейчас господин Орешкин работает над ограничением последствий отключения российских банков от SWIFT и формулирует для Владимира Путина тезисы по экономической политике для выступлений.
Коммерсантъ
Новые правила продажи газа, в соответствии с которыми расчеты по поставкам энергоресурса «недружественным странам» осуществляются в рублях, действуют с 1 апреля.
Коммерсантъ

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