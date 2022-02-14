ВедомостиBloomberg назвал последствия роста цен на нефть выше $100 за баррельХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПодорожание нефти выше $100 за баррель приведет к замедлению роста мировой экономики и разгону инфляции, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.ВедомостиМеждународный валютный фонд в конце января повысил прогноз по росту мировых цен в 2022 г. с 2,3 до 3,9% в странах с развитой экономикой и в среднем до 5,9% — в развивающихся.ВедомостиСреди факторов увеличения стоимости: восстановление мирового спроса на энергоносители после локдаунов, геополитическая напряженность в различных регионах и проблемы с цепочками поставок продукции.РБК ИнвестицииГод назад фьючерсы на нефть Brent торговались в районе 60 долларов за баррель.BFM.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНРБК ИнвестицииInfinicaЭкономика сегодняiReactorForbesИнвест-ФорсайтRuposters.ruSolenka.infoРосбалтПодробнее о событииBloomberg назвал последствия роста цен на нефть выше $100 за баррельВедомости11:15Bloomberg: Аналитики оценили последствия роста цен нефти до $100 и вышеSolenka.info06:18Bloomberg: Взлет нефтяных котировок до $100 за баррель нанесет двойной удар по мировой экономикеРосбалт07:59Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентАгентство Bloomberg: нефть по $100 может нанести «двойной удар» по мировой экономикеBanki Loans07:37Bloomberg указал на угрозу двойного удара по экономике нефтью по $100РБК Инвестиции06:37Bloomberg: рост цены на нефть до 100 долларов за баррель подстегнет инфляциюLenta.ru09:18Аналитики оценили последствия роста цен нефти до $100 и вышеForbes04:43Показать ещёОценить19Поделиться