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Bloomberg назвал последствия роста цен на нефть выше $100 за баррель

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Подорожание нефти выше $100 за баррель приведет к замедлению роста мировой экономики и разгону инфляции, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Ведомости
Международный валютный фонд в конце января повысил прогноз по росту мировых цен в 2022 г. с 2,3 до 3,9% в странах с развитой экономикой и в среднем до 5,9% — в развивающихся.
Ведомости
Среди факторов увеличения стоимости: восстановление мирового спроса на энергоносители после локдаунов, геополитическая напряженность в различных регионах и проблемы с цепочками поставок продукции.
РБК Инвестиции
Год назад фьючерсы на нефть Brent торговались в районе 60 долларов за баррель.
BFM.ru

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Bloomberg назвал последствия роста цен на нефть выше $100 за баррель
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Bloomberg: Взлет нефтяных котировок до $100 за баррель нанесет двойной удар по мировой экономике
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Агентство Bloomberg: нефть по $100 может нанести «двойной удар» по мировой экономике
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Bloomberg указал на угрозу двойного удара по экономике нефтью по $100
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