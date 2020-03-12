Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу

В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.