Газета.RuBloomberg назвал рост экономики России самым быстрым с 2000 годаПосле того, как власти отменили ограничения в связи с коронавирусом, российская экономика продемонстрировала самые высокие темпы роста с 2000 года, пишет Bloomberg.Газета.RuЗначительный рост демонстрируют розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.РЕН ТВ"Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось", — отметил экономист Скотт Джонсон.РИА НовостиЭксперты уверены, что в третьем квартале рост ВВП России продолжится, но с более низкими темпами, так как положительные эффекты после снятия коронавирусных ограничений постепенно сойдут на нет.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИноСМИЦентральная Служба НовостейПрофильОбщественная служба новостейТК ЗвездаLife.ruЦарьградНародные новостиРЕН ТВUfaTime.ruФАНМолваРадио Комсомольская правдаСкотт Джонсонамериканский композиторРоссийская экономика вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но рост скорее всего достиг своего пика… Он продолжится в третьем квартале, но значительно замедлится.ПрофильС чего всё началось Во втором квартале ВВП России вырос на 10,3% по данным Росстата, и похожую динамику дают опрошенные Bloomberg экономисты: их медианная оценка составила 10%.Российская газетавчера в 08:38Подробнее о событииBloomberg: экономика России побила рекорд 2000 года по квартальному ростуПРАЙМвчера в 01:54Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 годаРоссийская газетавчера в 08:38Bloomberg: российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 годаРИА Новостивчера в 08:26Bloomberg: Российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 годаКомсомольская правдавчера в 10:28В США удивились быстрому росту российской экономики после локдаунаРЕН ТВвчера в 19:00Bloomberg (США): после отмены локдауна российская экономика демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года (Bloomberg)ИноСМИвчера в 17:13Bloomberg: экономика РФ побила рекорд 2000 года по квартальному ростуЭкономика сегодня14 августа в 10:21Показать ещёОценить486Поделиться