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Bloomberg назвал рост экономики России самым быстрым с 2000 года

После того, как власти отменили ограничения в связи с коронавирусом, российская экономика продемонстрировала самые высокие темпы роста с 2000 года, пишет Bloomberg.
Газета.Ru
Значительный рост демонстрируют розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.
РЕН ТВ
"Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось", — отметил экономист Скотт Джонсон.
РИА Новости
Эксперты уверены, что в третьем квартале рост ВВП России продолжится, но с более низкими темпами, так как положительные эффекты после снятия коронавирусных ограничений постепенно сойдут на нет.
Газета.Ru
Скотт Джонсонамериканский композитор
Российская экономика вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но рост скорее всего достиг своего пика… Он продолжится в третьем квартале, но значительно замедлится.Профиль

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