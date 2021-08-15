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Bloomberg назвал рост экономики России самым быстрым с 2000 года

После того, как власти отменили ограничения в связи с коронавирусом, российская экономика продемонстрировала самые высокие темпы роста с 2000 года, пишет Bloomberg.
Газета.Ru
По данным Росстата, нибольший рост демонстрируют розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.
Expert.ru
Тем временем Минэкономразвития заявило о замедлении восстановительного роста ВВП России.
Комсомольская правда
Экономисты Bloomberg говорят: "экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но, вероятно, рост уже достиг своего пика".
ПРАЙМ

С чего всё началось

Во втором квартале ВВП России вырос на 10,3% по данным Росстата, и похожую динамику дают опрошенные Bloomberg
 экономисты: их медианная оценка составила 10%.

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