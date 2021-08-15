Газета.RuBloomberg назвал рост экономики России самым быстрым с 2000 годаПосле того, как власти отменили ограничения в связи с коронавирусом, российская экономика продемонстрировала самые высокие темпы роста с 2000 года, пишет Bloomberg.Газета.RuПо данным Росстата, нибольший рост демонстрируют розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.Expert.ruТем временем Минэкономразвития заявило о замедлении восстановительного роста ВВП России.Комсомольская правдаЭкономисты Bloomberg говорят: "экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но, вероятно, рост уже достиг своего пика".ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИноСМИПрофильLife.ruЦарьградНародные новостиРЕН ТВUfaTime.ruФАНМолваНТВС чего всё началось Во втором квартале ВВП России вырос на 10,3% по данным Росстата, и похожую динамику дают опрошенные Bloomberg экономисты: их медианная оценка составила 10%.Российская газета08:38Подробнее о событииBloomberg: экономика России побила рекорд 2000 года по квартальному ростуПРАЙМ01:54Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 годаРоссийская газета08:38Bloomberg: российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 годаРИА Новости08:26Bloomberg: Российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 годаКомсомольская правда10:28В США удивились быстрому росту российской экономики после локдаунаРЕН ТВ19:00Bloomberg (США): после отмены локдауна российская экономика демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года (Bloomberg)ИноСМИ17:13Bloomberg: экономика РФ побила рекорд 2000 года по квартальному ростуЭкономика сегоднявчера в 10:21Показать ещёОценить308Поделиться