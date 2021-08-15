Сивков: Если бы Украина сохранила ядерное оружие, оно бы оказалось в руках террористов

Как считает эксперт, при той власти, скорее всего, ядерное оружие хранилось бы на Украине без соблюдения элементарных правил, поэтому впоследствии его нужно было бы демонтировать.