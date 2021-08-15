Будьте в Плюсе

Bloomberg назвал рост экономики России самым быстрым с 2000 года

После того, как власти отменили ограничения в связи с коронавирусом, российская экономика продемонстрировала самые высокие темпы роста с 2000 года, пишет Bloomberg.
Газета.Ru
Значительный рост демонстрируют розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.
РЕН ТВ
Экономисты Bloomberg говорят: "экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но, вероятно, рост уже достиг своего пика".
ПРАЙМ
Экономисты Bloomberg отмечают, что в настоящее время прогнозы роста ВВП России повышаются "с учетом неожиданно позитивных данных".
РЕН ТВ
Скотт Джонсонамериканский композитор
Российская экономика вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но рост скорее всего достиг своего пика… Он продолжится в третьем квартале, но значительно замедлится.Профиль

Подробнее о событии

Bloomberg: экономика России побила рекорд 2000 года по квартальному росту
ПРАЙМвчера в 01:54
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года
Российская газетавчера в 08:38
Bloomberg: российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 года
РИА Новостивчера в 08:26
Bloomberg: Российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года
Комсомольская правдавчера в 10:28
В США удивились быстрому росту российской экономики после локдауна
РЕН ТВвчера в 19:00
Bloomberg (США): после отмены локдауна российская экономика демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года (Bloomberg)
ИноСМИвчера в 17:13
Bloomberg: экономика РФ побила рекорд 2000 года по квартальному росту
Экономика сегодня14 августа в 10:21

Интересное

Еврокомиссия может запретить Apple использовать Lightning в iPhone в следующем месяце

В следующем месяце Европейская комиссия намеревается представить законопроект, обязующий производителей мобильных телефонов и другой техники использовать единый стандарт разъёма зарядки в виде новомодного USB Type-C.
Gamemag.ruвчера в 14:55