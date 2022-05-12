Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных украинских позиций в ходе специальной военной операции.
Владимир Мазур 10 мая был назначен президентом РФ Владимиром Путиным временно исполнять обязанности главы Томской области, после того как Сергей Жвачкин, возглавлявший регион более десяти лет, подал в отставку.
Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала нападение на посла России в Польше Сергея Андреева, когда он пытался возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаеве.