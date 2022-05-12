Как отметили в Bloomberg, укрепление российской валюты стало возможным благодаря эффективным мерам властей, в том числе контролю за движением капитала и переходу на рубли при оплате поставок газа в недружественные страны.
Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".