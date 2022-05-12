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Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

Контроль за движением капитала в России превратил рубль в лучшую валюту в мире в 2022 г., сообщил
 Bloomberg.
Ведомости
Как отметили в Bloomberg, укрепление российской валюты стало возможным благодаря эффективным мерам властей, в том числе контролю за движением капитала и переходу на рубли при оплате поставок газа в недружественные страны.
НТВ
Как пишет агентство, многие операции по обмену рубля прекратились, и стоимость рубля на бирже не означает, что в реальном мире российская валюта торгуется по той же цене.
Forbes
Российская валюта планомерно укрепляется к доллару и евро с середины марта.
Рамблер

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