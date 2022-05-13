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Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в 2022 году по укреплению к доллару

Американское агентство финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков "Bloomberg" назвало рубль лучшей среди мировых валют по укреплению к доллару, посчитал
 Bloomberg.
Весьма
Как отметили в Bloomberg, укрепление российской валюты стало возможным благодаря эффективным мерам властей, в том числе контролю за движением капитала и переходу на рубли при оплате поставок газа в недружественные страны.
НТВ
Как пишет агентство, многие операции по обмену рубля прекратились, и стоимость рубля на бирже не означает, что в реальном мире российская валюта торгуется по той же цене.
Forbes
"Рубль сможет стабилизироваться около 60 за $1 уровня до конца II квартала 2022 года. При этом позднее ожидается ослабления российской валюты, так как импорт, вероятно, будет расти, а экспорт сокращаться из-за возможных санкционных ограничений", - считает Попов.
ТАСС

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