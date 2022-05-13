Как отметили в Bloomberg, укрепление российской валюты стало возможным благодаря эффективным мерам властей, в том числе контролю за движением капитала и переходу на рубли при оплате поставок газа в недружественные страны.
"Рубль сможет стабилизироваться около 60 за $1 уровня до конца II квартала 2022 года. При этом позднее ожидается ослабления российской валюты, так как импорт, вероятно, будет расти, а экспорт сокращаться из-за возможных санкционных ограничений", - считает Попов.
Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.
Европейский союз (ЕС) намерен предложить импортерам газа решение, позволяющее не нарушать санкции при покупке топлива в России и при этом «эффективно удовлетворять» требования, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным об оплате в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.