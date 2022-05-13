"Рубль сможет стабилизироваться около 60 за $1 уровня до конца II квартала 2022 года. При этом позднее ожидается ослабления российской валюты, так как импорт, вероятно, будет расти, а экспорт сокращаться из-за возможных санкционных ограничений", - считает Попов.