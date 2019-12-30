Экономика
Газета.RuBloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Всего в список BBI или 500 богатейших людей планеты входят 23 представителя России. Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
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Bloomberg назвало Потанина самым разбогатевшим за год российским миллиардером
Коммерсантъвчера в 00:26
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