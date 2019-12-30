Всего в список BBI или 500 богатейших людей планеты входят 23 представителя России. Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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