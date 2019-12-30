Экономика

Газета.RuГазета.RuBloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Всего в список BBI или 500 богатейших людей планеты входят 23 представителя России. Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
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