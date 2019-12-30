Экономика
Газета.RuBloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Всего в список BBI или 500 богатейших людей планеты входят 23 представителя России. Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
Читать в источнике
Оценить1615
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии запросило военной поддержки у Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило Турции официальный запрос о военной поддержке.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
Ранее метеоролог предупреждал, что в столицу после Нового года снова придет оттепель.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Здоровье
Врач рассказала о допустимом количестве сладкого для детей в праздники
Главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина дала рекомендации, сколько сладостей можно есть детям в новогодние праздники, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Футбол
Куртуа: «Уход Наваса помог мне»
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поделился мнением о вратаре ПСЖ Кейлоре Навасе:Он был моим одноклубником, между нами нормальные отношения.
Происшествия
Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы
Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщается в Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политика
В РВИО оценили высказывания премьера Польши и президента Литвы о войне
В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между СССР и Германией пакт Молотова-Риббентропа не был "пактом о ненападении", а стал "прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон".
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Транспорт
В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Происшествия
Пенсионер погиб в гараже и случайно убил семейную пару
В Коми семейная пара погибла по вине водителя, который надышался выхлопными газами и невольно отравил владельцев соседнего гаража, сообщает "РrоГород".
Происшествия
В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
Пьяный подросток в Бурятии во время задержания ранил ножом в лицо водителя служебного автомобиля, сообщает СУСК республики.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному
В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке
Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Происшествия
Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе в Астрахани
Обрушение пола в подвале произошло в кафе "Мечта" в Трусовском районе Астрахани, госпитализированы четыре человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Астраханской области.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Армия и оружие
В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ
В 2019 году украинские формирования выпустили по территории ЛНР более 17 тыс. единиц боеприпасов, сообщил 30 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Экономика
Мантуров назвал сроки повторной индексации утильсбора на автомобили
Правительство России планирует повторно проиндексировать утилизационный сбор на автомобили в 2021 или 2022 году.
Здоровье
Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена
Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Культура
Песню про «Чеканную монету» из «Ведьмака» добавили в VR-игру
Английский вариант композиции «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (Toss a Coin to Your Witcher) появился в VR-игре Beat Saber.
Общество
Новые билеты на российские поезда обделили пассажиров верхних полок
У электронных билетов на российские поезда появился новый дизайн. Проект разработала студия Артемия Лебедева.